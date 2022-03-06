الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة (بال) - بداية موفقة للاتحاد المنستيري بفوزه على فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 77-71

فاز الاتحاد المنستيري على فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي بنتيجة 77-71 في المباراة التي اقيمت مساء الاحد بالعاصمة السنيغالية داكار في اطار الجولة الاولى من تصفيات الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة (بال).
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز مجمع الطاقة الرواندي يوم الاحد على نادي سلا المغربي 91-87 بينما تغلب سايدو ليغاسي الغيني على النادي الجامعي بداكار السنيغالي 85-70 يوم السبت.
يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.
وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.
وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.
الترتيب في اعقاب الجولة الاولى
الفريق ن ل
1- الاتحاد المنستيري 2 1
-- سايدو ليغاسي الغيني 2 1
-- مجمع الطاقة الرواندي 2 1
4- نادي سلا المغربي 1 1
-- النادي الجامعي بداكار السنغالي 1 1
-- فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 1 1
وفي ما يلي تذكير ببرنامج بقية مقابلات الاتحاد المنستيري:
المباراة الثانية يوم 8 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - نادي سايدو ليغاسي اتليتيك الغيني
المباراة الثالثة يوم 11 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - نادي سلا المغربي
المباراة الرابعة يوم 12 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - النادي الجامعي بداكار السنغالي
المباراة الخامسة يوم 14 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - مجمع الطاقة الرواندي
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز مجمع الطاقة الرواندي يوم الاحد على نادي سلا المغربي 91-87 بينما تغلب سايدو ليغاسي الغيني على النادي الجامعي بداكار السنيغالي 85-70 يوم السبت.
يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.
وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.
وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.
الترتيب في اعقاب الجولة الاولى
الفريق ن ل
1- الاتحاد المنستيري 2 1
-- سايدو ليغاسي الغيني 2 1
-- مجمع الطاقة الرواندي 2 1
4- نادي سلا المغربي 1 1
-- النادي الجامعي بداكار السنغالي 1 1
-- فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 1 1
وفي ما يلي تذكير ببرنامج بقية مقابلات الاتحاد المنستيري:
المباراة الثانية يوم 8 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - نادي سايدو ليغاسي اتليتيك الغيني
المباراة الثالثة يوم 11 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - نادي سلا المغربي
المباراة الرابعة يوم 12 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - النادي الجامعي بداكار السنغالي
المباراة الخامسة يوم 14 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - مجمع الطاقة الرواندي
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