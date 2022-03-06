الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة (بال) - بداية موفقة للاتحاد المنستيري بفوزه على فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 77-71

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فاز الاتحاد المنستيري على فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي بنتيجة 77-71 في المباراة التي اقيمت مساء الاحد بالعاصمة السنيغالية داكار في اطار الجولة الاولى من تصفيات الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة (بال).ولحساب المجموعة ذاتها، فاز مجمع الطاقة الرواندي يوم الاحد على نادي سلا المغربي 91-87 بينما تغلب سايدو ليغاسي الغيني على النادي الجامعي بداكار السنيغالي 85-70 يوم السبت.يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.1- الاتحاد المنستيري 2 1-- سايدو ليغاسي الغيني 2 1-- مجمع الطاقة الرواندي 2 14- نادي سلا المغربي 1 1-- النادي الجامعي بداكار السنغالي 1 1-- فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 1 1المباراة الثانية يوم 8 مارس 2022الإتحاد المنستيري - نادي سايدو ليغاسي اتليتيك الغينيالمباراة الثالثة يوم 11 مارس 2022الإتحاد المنستيري - نادي سلا المغربيالمباراة الرابعة يوم 12 مارس 2022الإتحاد المنستيري - النادي الجامعي بداكار السنغاليالمباراة الخامسة يوم 14 مارس 2022الإتحاد المنستيري - مجمع الطاقة الرواندي