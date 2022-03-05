أزمة نقص دقيق الفرينة تتسبب في غلق عدد من المخابز ومصالح التجارة تؤكد تحسّن عملية التزويد مطلع الأسبوع القادم


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 17:26قراءة: 1 د, 14 ث
      
شهد عدد من معتمديات ولاية نابل خلال الفترة الأخيرة نقصا كبيرا في التزوّد بالخبز بسبب غلق اعداد كبيرة من المخابز نيجة تعطّل تزوّدها بدقيق الفرينة، وعدم قدرة المطاحن على تغطية حاجياتها بسبب اضراب الموانئ في الأيام الأخيرة والذي أفضى إلى تعطّل إحالة القمح من الموانئ الى المطاحن، وفق المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي.

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وأكد الخلفاوي، في تصريح لـ(وات)، سيتم بداية من يوم الاثنين القادم تسوية وضعية هذه المخابز وتزويدها بدقيق الفرينة، بما سيحد من نقص التزود بالخبز الذي شهدته بعض المناطق بولاية نابل.

وأشار، في سياق متصل، إلى ان أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل تمكنوا خلال شهر فيفري الفارط من رفع 355 مخالفة، خلال حملات المراقبة شملت أسواق الجملة للخضر والغلال والمحلات التجارية والمخابز ومحلات بيع البيض والدواجن.
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وأضاف انه تم تحرير 58 محضر حجز، تعلّقت بحجز حوالي 41 طنا من مادة الفرينة المدعمة من أجل الاخلال بتراتيب الدعم، و6 أطنان من السكر، و7 أطنان من الشعير الموجه للاستهلاك العلفي، و6 أطنان من دقيق السميد، و4938 لترا من الزيت المدعم، و460 لترا من الزيت النباتي غير المدعم.
وأبرز انه تم كذلك حجز 3،2 طنا من الخضر والغلال، و300 كغ لحوم دواجن، و916 كغ من اللحوم الحمراء، و10 آلاف بيضة وحوالي 13 ألف طنا من التوابل والفواكه الجافة، و2 طن من البطاطا.
ولفت إلى انطلاق الاستعداد لشهر رمضان من خلال تكوين مخزون تعديلي في ما يتعلق بعدد من المواد الاستهلاكية على غرار الحليب والبيض والبطاطا، مؤكدا على تواصل متابعة الوضعية العامة للتزويد والجوانب الرقابية من خلال تكوين فرق مراقبة ميدانية بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

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