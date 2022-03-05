فيديو... طه ياسين الخنيسي يهز الشباك مجددا مع نادي الكويت


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 12:12قراءة: 0 د, 28 ث
      
ساهم المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي في صناعة انتصار فريقه الكويت على القادسية بتسجيله الهدف الاول في الفوز العريض بثلاثية دون رد مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية عشرة لبطولة الكويت لكرة القدم.

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وبادر طه ياسين الخنيسي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 37 ثم اضاف المغربي المهندي برحمة الهدف الثاني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل ان يختتم ابراهيم كميل مهرجان الاهداف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده الى 26 نقطة في الصدارة في حين توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الخامس.
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