إعادة إطلاق مشروع المدينة الرياضيّة لأبو خاطر بضفاف البحيرة 2 بتونس

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"المحادثات مع مجموعة "أبوخاطر" الإماراتية جارية بغاية إعادة إطلاق مشروع المدينة الرياضية بمنطقة ضفاف البحيرة 2 من الضاحية الشمالية للعاصمة" ذلك ما أكّده مصدر من وزارة الاقتصاد والتخطيط.وتأكد إطلاق مشروع المدينة الرياضية، مجددا، إثر إعلان رئيس مجموعة أبوخاطر، صالح أبو خاطر، عن تنظيم ندوة صحفية بتونس، الخميس 10 مارس 2022، للإعلان عن عودة المشروع وتعيين، عفيف بجاوي، رئيسا تنفيذيا لأبوخاطر تونس.يذكر أن مشروع أبوخاطر للمدينة الرياضية راوح مكانه منذ ما يزيد عن 14 سنة وتحديدا منذ سنة 2007 تاريخ إبرام مذكّرة التفاهم بين الدولة التونسيّة والمستثمر الإماراتي وموافقة مجلس النوّاب في ماي 2008 على مثال التهيئة للمشروع.وأقدمت المجموعة فيما بعد على تحوير المثال المصادق عليه، ممّا دفع إلى وقف المشروع لأن التعديلات حادت بصبغة المشروع من رياضي إلى عقاري بعد الزيادة في ‬المناطق ‬المخصصة ‬للسكن والخدمات ‬المكتبية في ما بين ‬30 ‬و‬40 ‬بالمائة ‬من ‬المساحة ‬الجملية ‬للمشروع ‬مقارنة ‬بالمثال ‬الرئيسي المتفق عليه، وهو ما تسبب في تعطله لأكثر من مرّة.وقدّرت قيمة المشروع، الذّي سيمتد على 253 هكتارا، ب5 مليار دولار وتمّ الحديث حينها عن توفير 10 آلاف موطن شغل. وينقسم المشروع إلى 3 أجزاء تتكون من منطقة الحي الرياضي على مساحة 29 هكتارا وتحتوي على أكاديمية رياضية وملعب الصولجان على مساحة 81 هكتارا و3 تقسيمات سكنية محيطة بالملعب والمنطقة العمرانية تمسح 128 هكتارا، كما تشمل السكن والنزل ومنطقة أعمال ومركز مؤتمرات وتجهيزات عمومية وترفيهية وتنشيطية ومناطق خضراء وجزيرتين اصطناعيتين وميناء ترفيهي، وفق مثال التهيئة قبل التحيين، الذّي غلّب الجانب العقاري على الجانب الرياضي للمدينة المتفق بشأنه.