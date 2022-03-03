بطولة الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستير ي يفتتح مشاركته يوم الاحد 6 مارس الجاري في داكار

. ..

. .

يشارك فريق كرة السلة بالاتحاد المنستيري في بطولة الرابطة الإفريقية للأندية لكرة السلة (بال) التي ستقام في مرحلتها الأولى في شكل بطولة تتوزع على مجموعتين بمشاركة 12 فريقا .وتقام مقابلات المجموعة التي تضم فريق الإتحاد الرياضي المنستيري من 5 إلى 15 مارس المقبل بالعاصمة السنغالية داكار فيما تقام مقابلات بطولة المجموعة الثانية التي يستضيفها نادي الزمالك المصري حامل اللقب سنة2021 بالقاهرة من 9 إلى 19 أفريل 2022المباراة الأولىيوم 6 مارس 2022الإتحاد المنستيري - فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقيالمباراة الثانية يوم 8 مارس 2022الإتحاد المنستيري - نادي سايدو ليغاسي اتليتيك الغينيالمباراة الثالثة يوم 11 مارس 2022الإتحاد المنستيري - نادي سلا المغربيالمباراة الرابعة يوم 12 مارس 2022الإتحاد المنستيري - النادي الجامعي بداكار السنغاليالمباراة الخامسة يوم 14 مارس 2022الإتحاد المنستيري - مجمع الطاقة الروانديوتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى النهائيات التي ستقام في كيغالي الرواندية بين الفترة 21 و28 ماي 2022 في شكل تصفيات مباشرةوكانت بعثة الإتحاد المنستيري وصلت امس الى العاصمة السنغالية داكارومن جهة اخرى افاد الاتحاد الاتحاد المنستيري ان أكاديمية الدوري الأمريكي لكرة السلة ستضع 12 لاعبا ( على اساس لاعب لكل فريق) على ذمة الاندية المشاركة للانضمام إلى دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة ( بال) كجزء من برنامج " تنمية البال " الجديد في اطار شراكة بين الاتحاد الدولي لكرة السلة و"ان - بي- اي "وسيسمح البرنامج للاعبين موهوبين واعدين من أكاديمية "ان بي اي بافريقيا " بالانضمام إلى أحد الفرق الـ 12 في بطولة ( بال) خلال فترة موسم البطولة 2022 الذي يبدأ يوم السبت 5 مارس.سيضم البرنامج الافتتاحي 12 لاعبا صاعدا من ست دول أفريقية من أكاديمية "ان- بي- اي "، وهي مركز تدريب النخبة لكرة السلة في سالي ، السنغال ، والتي تدرب أفضل اللاعبين من جميع أنحاء إفريقيا. وسيوفر البرنامج للجيل القادم من الطامحين الأفارقة الفرصة للمنافسة في الدوري المحترف الجديد ، وعرض مواهبهم على المسرح العالمي ومساعدة فرقهم على التنافس على بطولة (البال) في عام 2022.وسيشارك اللاعب الشاب "تشارلز أوانا " مع فريق الإتحاد المنستيري وهو كاميروني يبلغ من العمر 18 سنة و طوله 2,01 و يشغل مركز 3 حسب ما افاد به النادي.