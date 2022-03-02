هيئة السوق المالية : نشر قرار بشأن معايير التعيين من قبل الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لأعضائها المستقلين


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 16:22قراءة: 0 د, 45 ث
      
نشرت هيئة السوق المالية، أمس الثلاثاء 1 مارس 2022، قرارها العام عدد 23 الذي يضبط معايير وصيغ تعيين الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية للبورصة لأعضاء مستقلين بمجالس إدارتها أو مجالس مراقبتها وكذلك ممثل صغار المساهمين.

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ويحدد هذا القرار العام، المؤشر عليه من قبل وزيرة المالية، والذي يتنزل في اطار تطبيق أحكام الفصل 38من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية، بالخصوص صيغ نشر الدعوة للترشح وكذلك المعايير المتعلقة بالشرف والنزاهة والخبرة التي يجب أن تتوفر في المترشح.
كما يمنح القرار العام عدد 23 صلاحيات رقابية لهيئة السوق المالية في اطار متابعة مسار التعيين من خلال إلزام الشركات بأن ترسل للهيئة قصد إبداء الرأي، القائمة الأولية للمترشحين للمناصب المعنية وهو ما سيمكن هيئة السوق المالية من استيفاء المترشحين للشروط المنصوص عليها بالقرار العام عدد 23.

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وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى تدعيم مقتضيات الحوكمة الرشيدة صلب الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة تونس وإلى ضمان أفضل تمثيلية لصغار المساهمين، وفق ما أوضحته هيئة السوق المالية.

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