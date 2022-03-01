نسبة المشاريع النسائية تبلغ 20 بالمائة من جملة المشاريع المموّلة من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

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تبلغ نسبة المشاريع النسائية 20 بالمائة من جملة المشاريع التي يموّلها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق ما أفاد به الرئيس المدير العام للبنك لبيد زعفران.وأضاف مدير البنك، خلال جلسة عمل صباح الثلاثاء بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، إن هذه المشاريع النسائية يتوزّع أهمّها بين 26 بالمائة في اختصاص النسيج و26 بالمائة في مجال المنتجات الزراعية الغذائية و15 بالمائة مشاريع في قطاع الخدمات و13 بالمائة مشاريع صناعية.وخصّصت الجلسة، وفق بلاغ للوزارة، لتعميق التباحث حول إحكام إطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بالتعاون مع شركائها من المؤسسات العمومية والخاصة قصد تعزيز آليّات التمكين الاقتصادي للمرأة وستعلن عن انطلاقه يوم 8 مارس الجاري.وأكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى أنّ هذا البرنامج سيمكّن من إحداث نقلة نوعيّة في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية، وسيمكّن المرأة التونسية من أن تكون فاعلة بشكل أقوى في التنمية والاقتصاد.وتوّجت جلسة العمل بإقرار تدابير تفاضليّة مرنة لفائدة النساء اللواتي سينتفعن بقروض البرنامج الوطني "رائدات"، وفق ذات البلاغ.