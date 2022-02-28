مزيد تطوير التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير ألمانيا بتونس


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 15:18قراءة: 0 د, 30 ث
      
أشاد وزير الدفاع الوطني عماد مميش، خلال لقائه اليوم الإثنين بمقر الوزارة، مع سفير ألمانيا الفيدرالية بتونس "بيتر بروغل" بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي بلغ مستويات رفيعة في مجالات متعدّدة، وأصبح مثالا يحتذى به في العلاقات الثنائية مع البلدان الشقيقة والصديقة.

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وعبر مميش خلال اللقاء، عن أمله في أن يشهد هذا التعاون مزيدا من التطور في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار تأمين الحدود والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

من جهته، نوّه سفير ألمانيا بتونس، بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين تونس وألمانيا، مجدّدا استعداد بلاده لمزيد دعم وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية التونسية.
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