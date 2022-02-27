نادي حمام الانف ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب الحبيب الماجري

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اعلن النادي الرياضي لحمام الانف، في بلاغ اليوم الاحد، عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الحبيب الماجري مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن التركيبة الجديدة للاطار الفني في اقرب الاجال.وتاتي هذه القطيعة عقب هزيمة فريق الضاحية الجنوبية للعاصمة، امس السبت، في تطاوين امام الاتحاد المحلي 0-1 لحساب الجولة التاسعة للمجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويحتل نادي حمام الانف المرتبة الاخيرة للمجموعة الاولى برصيد خمس نقاط.