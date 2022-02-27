نادي حمام الانف ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب الحبيب الماجري


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 15:05 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن النادي الرياضي لحمام الانف، في بلاغ اليوم الاحد، عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الحبيب الماجري مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن التركيبة الجديدة للاطار الفني في اقرب الاجال.

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وتاتي هذه القطيعة عقب هزيمة فريق الضاحية الجنوبية للعاصمة، امس السبت، في تطاوين امام الاتحاد المحلي 0-1 لحساب الجولة التاسعة للمجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويحتل نادي حمام الانف المرتبة الاخيرة للمجموعة الاولى برصيد خمس نقاط.

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