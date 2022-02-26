البطولة العربية للرقبي السباعي - تونس تحرز اللقب في صنفي الذكور والاناث


Publié le Samedi 26 Février 2022 - 17:29 قراءة: 0 د, 25 ث
      
توجت تونس بالبطولة العربية للرقبي السباعي في صنفي الذكور والاناث، اليوم السبت، وذلك عقب فوز منتخب الذكور على نظيره الليبي في الدور النهائي 55-0 وتغلب منتخب الاناث على نظيره المصري 49-5.

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وكان منتخب الذكور فاز على نظيره الاماراتي 43-0 في الدور نصف النهائي في حين تغلب منتخب الاناث على نظيره الجزائري 41-0.

وال المركز الثالث في صنف الذكور الى المنتخب المصري عقب فوزه على نظيره الاماراتي 28-0 فيما تحصل المنتخب الاماراتي على المركز الثالث في مسابقة الاناث اثر فوزه على نظيره الجزائري 17-5.

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