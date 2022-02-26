البطولة العربية للرقبي السباعي - تاهل منتخبات تونس ومصر وليبيا والامارات الى نصف النهائي

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تاهل المنتخب التونسي (الفريق الاول) الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للرقبي بسبعة لاعبين في نسختها السابعة المقامة بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة اثر فوزه على المنتخب التونسي (الفريق الثاني) بنتيجة 17-5 في المباراة التي اقيمت يوم السبت لحساب الدور ربع النهائي.كما ضمن المنتخب المصري ترشحه الى المربع الذهبي بتفوقه على نظيره السعودي 21-صفر على غرار المنتخب الاماراتي الذي صعد الى الدور قبل الاخير بتغلبه على نظيره السوري 20-17. واكمل المنتخب الليبي عقد المنتخبات المتاهلة الى نصف النهائي بازاحته نظيره الجزائري 26-صفر.وفي الدور نصف النهائي المقرر يوم السبت، يلاقي المنتخب التونسي نظيره الاماراتي (س 12 و50 دق) بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي (س 12 و05 دق).تونس (الفريق الاول) - تونس (الفريق الثاني) 17-5مصر - السعودية 21-صفرالامارات - سوريا 20-17ليبيا - الجزائر 26-صفرالسبت 26 فيفري 2022س 12 و05دق / ليبيا - مصرس 12 و50دق / تونس الاماراتالسبت 26 فيفري 2022س 15 و20دق