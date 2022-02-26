البطولة العربية للرقبي السباعي سيدات - تاهل تونس ومصر الى النهائي

تاهل المنتخب التونسي للرقبي السباعي للسيدات الى الدور النهائي للبطولة العربية المقامة بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة بتغلبه على نظيره الجزائري 41-صفر في المباراة التي اقيمت يوم السبت في اطار الدور نصف النهائي.
وسيواجه المنتخب التونسي في النهائي المقرر يوم السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر نظيره المصري الذي تغلب من جهته في الدور نصف النهائي الثاني على منتخب الامارات 36-صفر.
الدور نصف النهائي
السبت 26 فيفري 2022
تونس - الجزائر 41-صفر
مصر - الامارات 36-صفر
الدور النهائي
السبت 26 فيفري 2022
س 15 / تونس - مصر
وسيواجه المنتخب التونسي في النهائي المقرر يوم السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر نظيره المصري الذي تغلب من جهته في الدور نصف النهائي الثاني على منتخب الامارات 36-صفر.
الدور نصف النهائي
السبت 26 فيفري 2022
تونس - الجزائر 41-صفر
مصر - الامارات 36-صفر
الدور النهائي
السبت 26 فيفري 2022
س 15 / تونس - مصر
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241771