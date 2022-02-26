البطولة العربية للرقبي السباعي سيدات - تاهل تونس ومصر الى النهائي


Publié le Samedi 26 Février 2022 - 14:32 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تاهل المنتخب التونسي للرقبي السباعي للسيدات الى الدور النهائي للبطولة العربية المقامة بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة بتغلبه على نظيره الجزائري 41-صفر في المباراة التي اقيمت يوم السبت في اطار الدور نصف النهائي.

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وسيواجه المنتخب التونسي في النهائي المقرر يوم السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر نظيره المصري الذي تغلب من جهته في الدور نصف النهائي الثاني على منتخب الامارات 36-صفر.

الدور نصف النهائي
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السبت 26 فيفري 2022
تونس - الجزائر 41-صفر
مصر - الامارات 36-صفر

الدور النهائي
السبت 26 فيفري 2022
س 15 / تونس - مصر

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