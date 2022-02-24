رابطة الأبطال الافريقية: الغامبي باكاري غاساما حكما لمباراة الترجي و النجم

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عيّن الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم غامبي لادارة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي المقررة بعد غد السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.ويتالف طاقم التحكيم من الحكم باكاري غاساما والمساعدين عبد العزيز بوليل جاو وعمر داربوي فيما سيكون مودو جالو حكما رابعا.وسينطلق اللقاء عند الساعة الثانية.يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط فيما يحتل النجم الرياضي الساحلي المركز الثاني مناصفة مع شباب بلوزداد الجزائري برصيد نقطتين في حين يتذيل جوانينغ غالاكسي البوتسواني ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي