ملتقى الصورة الفوتوغرافية بين الصحافة والاتصال في أيام الصور الفوتوغرافية بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار

. ..

. .

تواصلت اليوم الاربعاء فعاليات الدورة الاولى من ايام الصور الفوتوغرافية، التي يحتضنها معهد الصحافة وعلوم الاخبار من 22 الى 28 فيفري الجاري، تحت شعار الصورة تساوي الف كلمة .وتحت عنوان "الصورة الفوتوغرافية بين الصحافة والاتصال " اخضعت الصورة لمجهر الصحافة والبحث الأكاديمي من خلال اشغال ملتقى حواري التأمت صبيحة اليوم الأربعاء وتعمق خلاله عدد من الباحثين والأكاديميين في دلالات الصورة الصحفية السيميولوجية، عبر الية تفكيكها والبحث في بلاغة الخطاب البصري على تعدده واختلاف ابعاده الصحفية والسياسية التشكيلية والفنية.وعبر طرح عدد من التساؤلات على غرار، ماذا تقول الصور التي نلتقطها ونتداولها ؟ كيف تقول الصورة- كلغة تشبه النص اللساني، تقرأ وتؤوّل مثله- ما تريد ؟ قرّب مؤثثو اللقاء الحواري الطلبة والحضور من دلالات الصورة الفوتوغرافية بلقطات متناهية القرب ، ومن زوايا تعظيمية لقيمتها كأحد اقدم واهم الفنون البصرية، في عمق دائرة التواصل غير اللفظي.وأثثت الملتقى جلستان أساسيتان بإشراف مديرة التربصات بالمعهد يسرى قزبار وأستاذ التصوير عمار ضية، وتمحورت الجلسة الاولى حول سيميولوجيا الصورة الفوتوغرافية ، من خلال مداخلتين حول "الخطاب البصري، اليات تشكله ، وخصائص تقبله" للباحث والأستاذ الجامعي في سيميائيّات الأدب والسينما بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة والروائي احمد القاسمي.كما تم تقديم مداخلة حول "القمامة في ميلودراما الجسد المصور من مرايا التشويه الى رؤى البريق للأستاذة الجامعية، بالمدرسة العُليا لعلوم وتكنولوجيات التّصميم بتونس ، ريم الزياني عفيف .وتمحورت الجلسة المسائية حول رهانات الصورة الفوتوغرافية: امثلة في الصور الهاوية، والصورة السياسية ،والصورة التعليمية من خلال مداخلتين ايضا تعلقت الاولى ب الصورة التعليمية بمعهد الصحافة للأستاذة الجامعية نهيد نوار، ثم هوية الصورة الرقمية السياسية للأستاذة الجامعية مريم القلي .وقد تحول المعهد وفق تصريح المديرة حميدة البور لوات الى معرض مفتوح ل400 صورة التقطتها عدسات 22 مصورا ومصورة فوتوغرافية وطلبة المعهد ،بمختلف الالوان والرؤى ، والى فضاء ابداع احتفى بالفوتوغرافيا وبتقنياتها وجمالياتها وأعادت الاعتبار للصورة ذات الرسائل الخارقة والماورائيات المعبّرة .وشملت ايام الصورة الفوتوغرافية التي ينسقها الاستاذ سفيان العبيدي والصحفي حسان فطحلي ، معرضا لآلات التصوير القديمة لمتحف حرز الله للتصوير الفوتوغرافي بمدينة المنستير للمصور عمر عبادة حرزالله، وعرض عدد هام من الالات والصور من رصيده المتمثل في مجموعة من 900 آلة تصوير من أحجام وفترات مختلفة، ومجموعة ألوان وصور فوتوغرافية و حوالي 04 آلاف بطاقة بريدية لتونس القديمة.كما تضمن البرنامج مداخلات علمية وحلقات نقاش تهدف الى ادماج الطلبة في مسارات مهنية مختلفة والى خلق فرص تواصل مع المهنيين والمحترفين في مجال عالم الصورة الصحفية وفي في المجالين الصحفي والاتصالي ، مع توفير الجانب التكويني البيداغوجي للتمكن من تقنيات الصورة وفق معارف جمالية تقديمها التي تشد نظر المشاهد وتستفز فضوله المعرفي والفني والجمالي.