نابل: ياسيمن الحمامات تحتضن فعاليات مهرجان شمال افريقيا الدولي للابداع والجمال من 7 الى 9 مارس

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تحتضن المحطة السياحية ياسمين الحمامات من 7 الى 9 مارس القادم فعاليات مهرجان شمال افريقيا الدولي للابداع والجمال الذي يعنى بفنون الحلاقة والتجميل بمشاركة نحو 200 محترف من تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر وفق ما أعلنه منظم المهرجان باسم دريرة خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم لتسليط الضوء على ابرز فقرات المهرجان.واشار دريرة الى ان المهرجان الذي يسعى الى تكثيف فرص تبادل الخبرات بين المختصّين في الحلاقة والتجميل في تونس ونظرائهم من البلدان الشقيقة يمثل واجهة هامة لابراز ما يتميز به المهنيون التونسيون من مهارة وقدرة على مواكبة التطوّرات وعلى الاسهام الفاعل في فن الحلاقة والتجميل.وأبرز ان المهرجان سيواصل في دورته الجديدة الى توفير فرصة للمشاركين خاصة من المبتدئين للتمرن على اخر الاساليب المستحدثة للحلاقة والتجميل والتحكم في تقنيات احدث تصفيفات الشعر والتجميل في اطار تربصات يومية على كامل ايام المهرجان يشرف عليها كبار المحترفين من تونس ومن البلدان المغاربية.وتابع ان اليوم الثاني للمهرجان الموافق لـ8 مارس سيتمّيز بتنظيم "حفل اللباس التقليدي" وذلك احتفالا باليوم العالمي للمراة، مبرزا ان هذا الاحتفال سيكون مناسبة للجمع بين جمال اللباس التقليدي وابراز قدرة المشاركة في مجال الحلاقة والتجميل.