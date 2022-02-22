المنتخب التونسي للجيدو يجري تربصا تحضيريا في العراق

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يجري المنتخب التونسي للجيدو تربصا تحضيريا في العاصمة العراقية بغداد من 21 فيفري الجاري الى 5 مارس المقبل.ويضم وفد المنتخب التونسي للجيدو نهال شيخ روحو وفرج الذويبي وعلاء بن شلبي ووجدي حاجي وهاشم سلام وعبدالعزيز عمار وقصي بن غرس ومهيب حتيوش .ويذكر ان البطل العالمي التونسي السابق والمدرب الوطني السابق انيس الونيفي يدرب حاليا المنتخب العراقي وقد بشر مهامه الجديدة منذ شهر تقريبا.