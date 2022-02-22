المنتخب التونسي للجيدو يجري تربصا تحضيريا في العراق


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 14:44 قراءة: 0 د, 20 ث
      
يجري المنتخب التونسي للجيدو تربصا تحضيريا في العاصمة العراقية بغداد من 21 فيفري الجاري الى 5 مارس المقبل.
ويضم وفد المنتخب التونسي للجيدو نهال شيخ روحو وفرج الذويبي وعلاء بن شلبي ووجدي حاجي وهاشم سلام وعبدالعزيز عمار وقصي بن غرس ومهيب حتيوش .
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ويذكر ان البطل العالمي التونسي السابق والمدرب الوطني السابق انيس الونيفي يدرب حاليا المنتخب العراقي وقد بشر مهامه الجديدة منذ شهر تقريبا.
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