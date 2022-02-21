مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوافق على إطار تمويل لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في ستة بلدان إفريقية من بينها تونس

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وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على إطار تمويل الوصول إلى الطاقة، الذي يلتزم بموجبه البنك بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة اللامركزية في ستة بلدان إفريقية، بما في ذلك تونس من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 164 مليون دولاروأوضح البنك في بيان صحفي، أن البرنامج الذي تبلغ قيمته 800 مليون دولار سيساعد في تحفيز الاستثمارات التجارية بالعملة المحلية لتوسيع نطاق أنشطة الطاقة المتجددة اللامركزية في تونس وغانا وغينيا وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا،ومن المتوقع أن يتم تمويل حوالي 18 مشروعا لامركزيا للطاقة المتجددة ، مما يتيح الوصول إلى ستة ملايين شخص وشركة والتي تمثل 8،28 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وطورالبنك الإفريقي للتنمية برنامج " ليف" بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، الذي وافق على تقديم تمويل بشروط ميسرة بقيمة 170،9 مليون دولار في شهر جويلية 2021.ويتنزل ذلك في اطار استراتيجية أوسع وخارج شبكة البنك الإفريقي للتنمية، لاستكمال المبادرات الحالية على غرار صندوق الطاقة المستدامة في إفريقيا.وقال المصدر ذاته، " على مدى ست سنوات، ستستخدم" ليف" التمويل الميسر وأدوات تعزيز القروض والمساعدة الفنية لجذب مستثمري القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك المحلية لتمويل وتسريع الجهود المبذولة لتزويد القارة بالطاقة."ولفت البنك إلى أنه في إفريقيا لا تزال العديد من البلدان تواجه تحديات في تحقيق حصول الجميع على الطاقة الكهربائية المستدامة والنظيفة والأقل تكلفة والموثوقة.كما أفاد تقرير لمتابعة هدف التنمية المستدامة، أن ما يقارب من 600 مليون إفريقي لا يحصلون على الكهرباء.وأشار البنك إلى أن عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء ارتفع لأول مرة، بعد أزمة كوفيد-19. ويعد توسيع نطاق الطاقة المتجددة اللامركزية (أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة الخضراء وحلول الطاقة الشمسية للاستخدام التجاري والصناعي) أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتطلب تمويلا كبيرا من القطاع الخاص وبالعملة المحلية.