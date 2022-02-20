كاس افريقيا للامم للوسطيات لكرة اليد - غينيا تلحق بتونس في نصف النهائي


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 21:30 قراءة: 0 د, 57 ث
      
التحق المنتخب الغيني للوسطيات المستضيف بنظيره التونسي في الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم لكرة اليد اثر فوزه على نظيره النيجيري بنتيجة 32-26 في المباراة التي اقيمت يوم الاحد في كوناكري لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وكان المنتخب التونسي حامل اللقب ضمن تاهله الى المربع الذهبي بتغلبه في وقت سابق على نظيره الجزائري بنتيجة 37-23.
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ويملك المنتخبان الغيني والتونسي 4 نقاط في طليعة الترتيب من انتصارين وستكون مباراة الجولة الثالثة التي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الخامسة مساء حاسمة في تحديد متصدر المجموعة.
وتجدر الاشارة الى ان المنتخبين التونسي والغيني ضمنا ببلوغهما الدور نصف النهائي تاهلهما الى المونديال المقبل المقرر بسلوفينيا في جوان 2022.
يذكر ان الدور نصف النهائي سيقام يوم الخميس 24 فيفري في حين سيكون الدور النهائي يوم السبت 26 من الشهر ذاته.
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وكان المنتخب التونسي توج بلقب النسخة الاخيرة لكاس افريقيا للامم للوسطيات التي دارت في النيجر سنة 2019.
النتائج
تونس - نيجيريا 42-40
غينيا - الجزائر 36-21
تونس - الجزائر 37-23
غينيا - نيجيريا 32-26
ترتيب المجموعة الثانية
غينيا 4 2
تونس 4 2
نيجيريا صفر 2
الجزائر صفر 2
الثلاثاء 22 فيفري 2022
غينيا - تونس
الجزائر - نيجيريا

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