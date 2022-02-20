رابطة أبطال إفريقيا /الجولة الثانية / النتائج الكاملة

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المجموعة الأولى :الهلال السوداني - الأهلي المصري 0-0المجموعة الثانية :اف سي امازيلي الجنوب إفريقي - نادي حوريا الغيني 1-0وفاق سطيف الجزائري - الرجاء البيضاوي المغربي 0-1المجموعة الأولى:المريخ السوداني - ماميلودي ساندونس الجنوب افريقي 0-0جوانينغ غلاكسي البوتسواني - النجم الساحلي 1-1شباب بلوزداد الجزائري - الترجي الرياضي 1-1بيترو اتلتكيو الأنغولي - الوداد البيضاوي المغربي 2-1ساغردا الانغولي - الزمالك المصري 0-0ملاحظة : يتأهل الفريقان الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.