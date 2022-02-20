رابطة أبطال إفريقيا /الجولة الثانية / النتائج الكاملة


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 11:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت :
الجمعة 18 فيفري 2022 :
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المجموعة الأولى :
الهلال السوداني - الأهلي المصري 0-0
المجموعة الثانية :
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اف سي امازيلي الجنوب إفريقي - نادي حوريا الغيني 1-0
وفاق سطيف الجزائري - الرجاء البيضاوي المغربي 0-1

السبت 19 فيفري 2022 :
المجموعة الأولى:
المريخ السوداني - ماميلودي ساندونس الجنوب افريقي 0-0


المجموعة الثالثة:
جوانينغ غلاكسي البوتسواني - النجم الساحلي 1-1
شباب بلوزداد الجزائري - الترجي الرياضي 1-1

المجموعة الرابعة :
بيترو اتلتكيو الأنغولي - الوداد البيضاوي المغربي 2-1
ساغردا الانغولي - الزمالك المصري 0-0
ملاحظة : يتأهل الفريقان الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

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