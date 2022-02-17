انتخاب علي البنزرتي لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 22:39 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تم انتخاب علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة بالاجماع لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة.

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واعلنت الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة السلة على موقع فايسبوك يوم الخميس انه تم تكليف علي البنزرتي ايضا بالعلاقات الخارجية مع الاتحاد الدولي ومكلفا بالتسويق للبطولات العربية.

ومن جهة اخرى، تمت تسمية منير بن سليمان رئيسا للجنة الفنية ومنى الخريجي وفؤاد قاسم صلب لجنة كرة السلة x33.
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