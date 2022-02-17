نحو إنشاء 6 محطّات خدمات على الطريق السريعة أ1: سوسة - صفاقس- قابس

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من المنتظر إنشاء 6 محطّات خدمات على الطريق السريعة أ1 على مستوى سوسة - هرقلة و صفاقس – عقارب وقابس في اتجاه الجنوب، وذلك في إطار عقد استراتيجي تم توقيعه بين "أولى إنرجي تونس" وشركة تونس للطرقات السيارة".وستبدأ أشغال تهيئة الأراضي وإعداد المحطّات الجديدة ، وفق بلاغ صادر عن "أولي إنرجي" ، الخميس، ابتداء من السنة الحالية.وستقدّم المحطّات الستّة الجديدة بالطريق السيارة أ1، للحرفاء مجموعة متكاملة من المنتوجات والخدمات لعلامة "أولى إنرجي"، بما في ذلك أنواع الوقود الممتازة ذات الإضافات الخاصّة ابتيميوم الترا، وأنواع الوقود الاقتصاديّة ابتيميوم اكو بلوس إضافة إلى خدمات المقاهي والمطاعم السريعة وزيوت التّشحيم: اكسال وديوماكس وموبيل وهي الموزّع الحصريّ المعتمد لزيوت موبيل.وتدير شركة "أولى إنرجي تونس" أكبر شبكة خاصّة لمحطات الخدمات في البلاد التونسيّة، أكثر من 176 محطّة نشطة منتشرة في كافة الجهات، وتم منذ سنة 2019 تجديد وإعادة تهيئة الشبكة وتجهيزها بكافّة المرافق الضّروريّة حسب معايير المجموعة الإفريقية من مضخّات حديثة من الجيل الأخير ولوحات مضيئة مقتصدة للطّاقة و مراكز خاصّة بخدمات السّيارة على غرار التشخيص الميكانيكي والإصلاح السريع وقطع الغياروتغيير الزّيوت وغسل السيّارات، مع إنشاء فضاءات عصرية ومغازات حسب خاصيّات سلسلة مرحبا ومقاهي ومطاعم سريعة يقع استغلالها من قبل شركاء وعلامات خاصّة.