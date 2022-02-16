منطقة رمادة سجلت هبوب رياح قوية خلال 24 ساعة الماضية في ظل أمطار متفرقة شملت 11 ولاية

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سجلت 11 ولاية، خلال 24 ساعة الماضية، نزول أمطار بلغت 10 مليمترات بمنطقة راس الجبل التابعة لولاية بنزرت في حين سجلت منطقة رمادة هبوب رياح قوية بلغت 68 كلم في الساعة وظهور دواوير رملية.وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ اصدره صباح الاربعاء حول كميات الأمطار، الى ان تونس العاصمة سجلت 5 مليمرات في حين سجلت ولاية بن عروس نزول كميات تراوحت بين مليمتر بالخليدية و 8 مليمترات برادس.وتراوحت كميات الامطار المسجلة بولاية زغوان بين 3 و 5 مليمترات في حين سجلت ولاية بنزرت كميات أعلى وصلت الى 10 مليمرات بمنطقة صونين وسجلت ولاية باجة وجندوبة نزول كميات متقاربة بلغت 4 مليمترات بمنطقة تيبار.وشهدت ولاية منوبة نزول امطار قاربت 7 مم بمنوبة في حين سجلت ولاية قبلي نزول 2 مليمتر بسوق الاحد و دوز و 3 ميلمترات بمنطقة سعيدان في حين تلقت ولاية كميات في حدود المليمتر.ولاحظ المعهد هبوب رياح قاربت 65 كلم في الساعة بنابل والقصرين و 61 بطبرقة والكاف وصفاقس وتالة و58 بقبلي و 54 ببرج العامري وبنزرت والنفيضة ومدنين و50 بتونس قرطاج والمنستير والمهدية.