وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو شركات الصيد البحري الى المشاركة في صالون برشلونة للمنتوجات البحرية

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دعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ، الشركات العاملة في مجال المنتوجات البحرية الى المشاركة في الصالون الدولي لمنتوجات البحر الذي سينعقد ببرشلونة من 26 الى 28 افريل 2022 .واضافت الوكالة، في بلاغ لها السبت، ان الجناح التونسي سيتوفر على عدة خدمات من بينها الاضاءة و الاثاث المخصص للعرض علما وان هذه المشاركة تجري بالتعاون مع المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.ويعد صالون المنتوجات البحرية من بين اهم التظاهرات المتخصصة التي تستقطب المشترين وباعة المنتوجات البحرية في اوروبا والعالم وهو موجه للمهنيين العاملين في مجال منتوجات البحر بالتفصيل والجملة.ويشكل الجناج التونسي ، ضمن هذه التظاهرة، نافذة للمؤسسات التونسية للحصول على شركات ومزيد تشبيك علاقاتها مع اهم الفاعلين في مجال الصيد البحري.