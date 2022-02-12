انطلاق استغلال بطاح "أجيم" بجربة بعد تجديده


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 14:45 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انطلق امس الجمعة، استغلال بطاح "أجيم" بجربة، ولاية مدنين، ليؤمن سفرة بين أجيم والجرف، بعد ان تمت صيانته وتجديده، ليصل بذلك أسطول البطاحات إلى 5 بطاحات.

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وسيمكن هذا البطاح، الذي تمت صيانته في اطار صفقة لمشروع تجديد وإصلاح اسطول بطاحات جربة، من تخفيف حدة الانتظار ويرتقي بخدمات هذا المرفق العمومي، الذي يؤمن حركة العبور بين جزيرة جربة وبقية الجهات، وفق وزارة التجهيز والإسكان.

وستشمل عملية الصيانة والتجديد 3 بطاحات بكلفة 6.5 مليون دينار، في إطار تجديد الأسطول المتقادم وإضفاء جودة أفضل للخدمات.
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ويشهد البطاح في جربة حركية كبرى طيلة السنة وخاصة في العطل المدرسية وفي الصائفة بنقل معدل 2000 سيارة خلال 24 ساعة




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