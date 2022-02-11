تحضيرا للمشاركة في الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري ينتدب لاعبا ايفواريا و اخر جورجيا


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 14:48 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن الاتحاد المنستيري عن انتداب لاعب كرة السلة الايفواري سليمان ديباتي الذي سبق له اللعب في العديد الأندية الفرنسية كما توج بالدوري الافريقي لكرة السلة(بال) مع الزمالك المصري.
كما تعاقد الفريق مع اللاعب الجورجي مايكل ديكسون الذي سبق له اللعب في البطولات اليونانية و الفرنسية و الرومانية و البولونية .
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ويذكر ان النادي تعاقد مع مدرب كرة السلة الصربي ميودراغ بيريسيتش لتدريب فريق كرة السلة خلفا للمدرب وليد زريدة .
وتاتي سلسلة التعزيزات تحضيرا لمشاركة الفريق في بطولة الرابطة الافريقية للاندية ( بال) التي سيشارك فيها الاتحاد في مارس المقبل في السنغال ضمن تصفيات المجموعات.

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