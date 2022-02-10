السماح بحضور الجماهير بنسبة 50 بالمائة في المباريات الافريقية للاندية التونسية

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ يوم الخميس انه تقرر بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة السماح بحضور الجماهير بنسبة 50 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس خلال مباريات الاندية التونسية المبرمجة نهاية الاسبوع الجاري في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات دور المجموعات للمسابقتين الافريقيتين رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية لكرة القدم.ويتعلق الامر حسب نص البلاغ بمباراة النجم الساحلي وشباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الجمعة ضمن المجموعة الثالثة لرابطة ابطال افريقيا من جهة ومقابلة النادي الصفاقسي وزاناكو الزمبي المبرمجة يوم الأحد ضمن المجموعة الاولى لكاس الكونفدرالية من جهة اخرى.واشارت وزارة الشباب والرياضة الى انه تم اتخاذ هذا الاجراء "اعتبارا لما يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي هام لتشجيع النوادي التونسية خاصة خلال المقابلات القارية والدولية" داعية في نفس السياق الجماهير الى ضرورة احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالتدابير والإجراءات المعمول بها.يذكر ان الترجي الرياضي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في رابطة ابطال افريقيا ضمن نفس مجموعة النجم الساحلي سيخوض مقابلته يوم السبت امام جوانينغ غالاكسي البوتسواني على ملعب رادس امام مدارج خالية باعتبار العقوبة المسلطة عليه من قبل الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بحرمانه من اللعب امام جماهيره في اربع مقابلات على خلفية الاحداث التي رافقت مباراته امام الاهلي المصري ضمن ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الفارطة.