منحة بريطانية لتحديث متحف الآلات الموسيقية بمركز النجمة الزهراء

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تحصل مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد على منحة مالية من "صندوق الحماية الثقافية" التابع للمجلس الثقافي البريطاني لإعداد دراسة تحديث متحف الآلات الموسيقي بالمركز.وقد باشر فريق من الخبراء التونسيين والبريطانيين منذ يوم 24 جانفي الماضي إعداد الدراسة من خلال العمل على ضبط معايير الحفاظ على المتحف وسبل ترميم الآلات وطرق المحافظة عليها من التلف.كما تمثل هذه الدراسة فرصة لإعداد جرد في ما يتوفر عليه المركز وتحديد القواعد والمعايير الدولية، فضلاً عن إنجاز دليل في حفظ الآلات الموسيقية.كما سيتم في ذات الإطار تدريب فريق من الباحثين الشبان على المحافظة على التراث والآلات الموسيقية.وتصادف سنة 2022 الذكرى الثلاثين لتأسيس مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، وقد شكل هذا المتحف لزواره نافذة على ثراء وتنوع الآلات الموسيقية التونسية والعربية وحتى الأفريقية والعالمية.