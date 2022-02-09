طاقة شمسية: اسناد ميزانية بقيمة 100 الف دينار لأجل تركيز محطة فولطوضوئية لفائدة (وات)

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وافقت وزارة المالية بداية شهر فيفري 2022 على اسناد ميزانية بقيمة 100 ألف دينار بعنوان سنة 2022 لإنجاز مشروع محطّة فولطوضوئية على سطح مبنى وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).وقد تمّت الموافقة على توفير تمويل بقيمة 160 ألف دينار من الوزارة ذاتها، في اطار ميزانية تجهيز بعنوان سنة 2021 لإطلاق المشروع، الذّي ينفذ بالتنسيق مع وكالة التحكم في الطاقة.وقد قامت (وات) بتوقيع، منذ أكتوبر 2019 بتونس، على اتفاقية شراكة مع وكالة التحكم في الطاقة تمتد على 5 سنوات قابلة للتجديد في مجال التحكم في الطاقة. وتنص الاتفاقية على توفير دعم تقني ومالي من طرف وكالة التحكم في الطاقة لفائدة (وات) لاجل تركيز محطة للطاقة الشمسية والتعاون لاجل التحسيس الجمهور العريض من خلال اجراء حملات اعلامية لبرامج التحكم في الطاقة.حاليا تتأتى الكهرباء المستخدمة في (وات) من الشبكة الوطنية للكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتقدر قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء من قبل (وات) ب7 آلاف د شهريا.وتمكنت (وات) في اطار هذه الاتفاقية من التقليص من كلفة استهلاكها للطاقة بحوالي 40 بالمائة. وتعتزم في مرحلة ثانية ارساء، محطة فولطوضوئية بقدرة انتاج في حدود 60 كيلواط أمبير (218 لوحة شمسية).وتطمح (وات) إلى الحصول على شهادة المطابقة لمواصفة الإيزو 50001، التي تستهدف التحسين من الاداء الطاقي للمؤسسات والهياكل.وتعمل (وات) كمؤسسة عمومية لإيجاد حلول خضراء أكثر لانتاج الطاقة الخاصّة بها والإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.