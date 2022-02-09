بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة التاسعة

فيما يلي برنامج مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد المقررة يوم السبت القادم دون حضور الجمهور:
المجموعة الأولى
في قاعة طبلبة - س 15
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بساقية الزيت
في قاعة الزواوي - س 15
الترجي الرياضي التونسي - مكارم المهدية
في قاعة بني خيار - س 15
البعث الرياضي ببني خيار - هلال مساكن
المجموعة الثانية
في قاعة سليمان - س 15
أولمبيك سليمان - جمعية الحمامات
في قاعة القرجاني - س 15
النادي الافريقي - النجم الرياضي الساحلي
في قاعة قصور الساف - س 15
نادي كرة اليد بقصور الساف - نادي كرة اليد بجمال
المجموعة الأولى
في قاعة طبلبة - س 15
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بساقية الزيت
في قاعة الزواوي - س 15
الترجي الرياضي التونسي - مكارم المهدية
في قاعة بني خيار - س 15
البعث الرياضي ببني خيار - هلال مساكن
المجموعة الثانية
في قاعة سليمان - س 15
أولمبيك سليمان - جمعية الحمامات
في قاعة القرجاني - س 15
النادي الافريقي - النجم الرياضي الساحلي
في قاعة قصور الساف - س 15
نادي كرة اليد بقصور الساف - نادي كرة اليد بجمال
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