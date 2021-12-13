نابل: النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية ببلديتي حمام الغزاز ومنزل الحر

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 10:14 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وات - أفرزت النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية حمام الغزاز من ولاية نابل التي انتظمت أمس الأحد للمدنيين واول امس السبت للأمنيين والعسكريين، عن فوز القائمة المستقلة "الدّمنة" ب4 مقاعد(206 أصوات) تليها الحركة المستقلة "تانيت" ب 3 مقاعد (170 صوتا)

وفازت القائمة الحزبية لحركة الشعب ب3 مقاعد (157 صوتا) في حين تحصلت القائمة المستقلة "سيدي منصور" على مقعدين (117 صوتا)

وبهذه النتائج تكون كل القائمات المترشحة للانتخابات الجزئية البلدية لبلدية حمام الغزاز والبالغ عددها 4 قائمات قد تحصلت على مقاعد صلب المجلس البلدي الجديد

وبالنسبة للانتخابات الجزئية لبلدية منزل الحر فقد تحصلت القائمة المستقلة الوحيدة المترشحة لهذه الانتخابات "منزل الحر توحدنا" على 200 صوت

وبلغت نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية حمام الغزاز 10،2 بالمائة و5،02 بالمائة ببلدية منزل الحر، في حين بلغت نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين ببلدية حمام الغزاز في حدود 8،06 بالمائة و3،33 بالمائة ببلدية منزل الحر

وتم تخصيص 5 مكاتب اقتراع بكل من بلديتي حمام الغزاز ومنزل الحر وبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات البلدية الجزئية بحمام الغزاز 5978 ناخبا في حين بلغ عدد المسجلين للانتخابات ببلدية منزل الحر 4480 ناخبا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237814



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Prochains matchs le 15 décembre
Arab Cup

الاثنين 13 ديسمبر 2021 | 9 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:21 07:23 05:50
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1017°-915°-1116°-1115°-11
  • Avoirs en devises
    20488,6

  • (10 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,25997 DT        1$ =2,91189 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 dec)   926,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   