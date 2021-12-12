نابل: 10،2 بالمائة نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية حمام الغزاز و 5،02 بالمائة ببلدية منزل الحر

وات - انتهت عملية الإقتراع في الانتخابات البلدية الجزئية، ببلديتي حمام الغزاز ومنزل الحر، من ولاية نابل، إذ أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.



وبلغت نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية حمام الغزاز، 10،2 بالمائة و5،02 بالمائة بالنسبة إلى بلدية منزل الحر، وفق ما أفادت به في تصريح لصحفية (وات)، المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للمستقلة للانتخابات نابل1، شيراز العرفاوي التي أضافت أن عملية فرز أصوات الناخبين انطلقت بمكاتب الاقتراع بمختلف المراكز وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج في ساعة متأخرة من مساء الأحد أو صباح غد الاثنين.



وقد تم تخصيص 5 مكاتب اقتراع بكل من بلديتي حمام الغزاز ومنزل الحر ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات البلدية الجزئية بحمام الغزاز 5978 ناخبا، في حين يبلغ عدد المسجلين للانتخابات ببلدية منزل الحر 4480 ناخبا.



وترشحت قائمة مستقلة واحدة للإنتخابات البلدية بمنزل حر من معتمدية منزل تميم، في حين ترشحت للانتخابات البلدية بحمام الغزاز، 4 قائمات، من بينها 3 قائمات مستقلة وقائمة حزبية عن حركة الشعب.



