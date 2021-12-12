وزير السياحة : مرسوم عدد 1 المتعلق بجواز التلقيح رسالة طمانة بان تونس وجهة امنة

وات - تابع وزير السياحة، محمد المعز بلحسين مساء يوم السبت عمليات بيضاء ب3 وحدات سياحية بجزيرة جربة حول تطبيق الامر المتعلق باجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الذي سيدخل حيز النفاذ بداية من يوم 22 من هذا الشهر، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المؤسسات السياحية واستعدادها لتطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح.



واعتبر الوزير ان هذا المرسوم مهم جدا كاجراء من شانه حماية التونسيين والعاملين في القطاع السياحي والحرفاء ،قائلا ان هذا الاجراء يوجه رسالة ايجابية بان تونس وجهة امنة فعليا ، ويوجه ايضا رسالة طمانة للسائح بخصوص صحته في ظل اليقظة المستمرة صحيا وامنيا .



واوضح ان العملية البيضاء تعد فرصة للوقوف على مدى تطبيق المسؤولين القائمين على المؤسسات السياحية والعاملين بها للمرسوم والتدابير الموجودة به ومراقبة جاهزيتهم لتفعيله رسميا بداية من 22 ديسمبر المقبل ، قائلا ان كلا في مجاله مطالب بتطبيقه بصرامة ،وعلى هياكل الرقابة في كل القطاعات متابعة تفعيله .



وذكر بلحسين ان جميع المؤسسات المفتوحة للعموم مطالبة بتطبيق المرسوم عدد 1 ، مشيرا الى ان هذه العملية البيضاء مناسبة ايضا لمتابعة تطبيق البرتوكول الصحي رغم استقرار الوضع الوبائي في تونس ومواصلة مراقبة منظومة التامين الذاتي والاجراءات المعتمدة داخل المؤسسات السياحية في هذا المجال وخاصة مع الاستعداد لعطلة نهاية السنة واحتفالات راس السنة الادارية الجديدة.

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