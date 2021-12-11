دليل الاعتماد في الخط الأول الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي يتحصل على الاعتماد الذهبي

وات - تحصل دليل الاعتماد في الخط الأول الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي على الاعتماد الذهبي من قبل الهيئة العالمية لجودة الخدمات الصحية "اسكوا" حسب ما كشف عنه اليوم السبت مدير عام الهيئة شكري حمودة



و وافقت الهيئة العالمية لجودة الخدمات الصحية، وفق ما أوضحه شكري حمودة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على إسناد اعتمادها لهذا الدليل وذلك للفترة الممتدة من ديسمبر 2021 الى ديسمبر 2025 ، مشيرا إلى أن الهيئة العالمية أقرت أنه يتلاءم مع معايير الجودة العالمية في مجال ضبط الأدلة الخاصة بالخط الأول بنسبة 90 بالمائة



ويحدد دليل الاعتماد في الخط الأول معايير الجودة الدولية المطلوبة في عديد المحاور والمتعلقة بالخصوص بالخدمات الصحية وبالمسارات العلاجية و الحوكمة والموارد البشرية التي يجب أن تتوفر في الهياكل الصحية التابعة للخط الأول حتى تتمكن من الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي وفق شكري حمودة



وأفاد مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي أن 11 مركز صحة أساسية بكل من ولايات تونس و أريانة و منوبة و الكاف وسليانة وجندوبة وسيدي بوزيد وقبلي وجربة وقفصة و المنستير تقدمت بمطالب للهيئة من أجل الحصول على الاعتماد



وأبرز أن فريقا من الخبراء من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي سيتنقل لمراكز الصحة الأساسية بالولايات المذكورة مع حلول سنة 2022 للتأكد من مدى تطابق خدماتها مع معايير الجودة المحددة بالدليل السالف ذكره على أن يتم بعد ذلك إسناد الاعتماد الذهبي أو الفضي أو البرونزي للمراكز التي تستحق ذلك.







