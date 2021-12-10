الجرندي بحث مع السفير الايطالي بتونس التعاون الثنائي و الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية دي مايو

مثّلت العلاقات التونسية الإيطالية وسبل تعزيزها والزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويدجي دي مايو، إلى تونس يوم 28 ديسمبر الجاري،أبرز محاور اللقاء الذي جمع، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي بسفير إيطاليا بتونس، لورانزو فانارا.



وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ صحفي ان الجرندي وفانارا تطرقا أيضا إلى موضوع إعادة تصدير حاويات النفايات إلى إيطاليا حيث أكّد السفير الايطالي سعي السلطات المركزية ببلاده وخاصة وزيري الشؤون الخارجية والداخلية إلى استكمال مسألة استرجاع النفايات وتأكيد الحكومة الإيطالية لشرعية الطلب التونسي.



من جهة أخرى، أكّد الجرندي للفير الايطالي أن تونس ومن منطلق علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بإيطاليا، تعوّل على مساندة الجانب الإيطالي لدى الاتحاد الأوروبي في موضوع تمديد تجميد الأموال التونسية المنهوبة بأوروبا وكيفية الدفع بهذا الملف لدى دول الاتحاد الأوروبي.



