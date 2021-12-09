كأس العرب| المنتخب الوطني جاهز لموعد ربع النهائي

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 20:54 قراءة: 0 د, 13 ث
      
انهى المنتخب الوطني اليوم الخميس تحضيراته لمقابلة الدور ربع النهائي ضد منتخب عمان.

وجرت الحصة الاخيرة في اجواء تنافسية، سعى خلالها الاطار الفني الى الاهتمام بجوانب فنية بسيطة اضافة للتركيز على الكرات الثابتة.
وقد شهدت الحصة مشاركة حمزة المثلوثي بعد تعافية تماما من فيروس كورونا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237648



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

الخميس 09 ديسمبر 2021 | 5 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
Babnet
11°
 Babnet14° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-816°-914°-1115°-1116°-11
  • Avoirs en devises
    20291,0

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,28219 DT        1$ =2,93249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   949,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   