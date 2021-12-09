كأس العرب| المنتخب الوطني جاهز لموعد ربع النهائي

انهى المنتخب الوطني اليوم الخميس تحضيراته لمقابلة الدور ربع النهائي ضد منتخب عمان.



وجرت الحصة الاخيرة في اجواء تنافسية، سعى خلالها الاطار الفني الى الاهتمام بجوانب فنية بسيطة اضافة للتركيز على الكرات الثابتة.

وقد شهدت الحصة مشاركة حمزة المثلوثي بعد تعافية تماما من فيروس كورونا.



