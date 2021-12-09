تنس - التونسي عزيز دوقاز يودع بطولة مايا البرتغالية من الدور ثمن النهائي

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 17:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 342 عالميا من الدور ثمن النهائي لبطولة مايا البرتغالية التي تقام مقابلاتها على ملاعب ترابية والمصنفة من بين دورات التحدي بخسارته امام البرتغالي نونو بورغيس المصنف 228 عالميا بنتيجة صفر-2 بواقع 5-7 و1-6 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس.

وكان عزيز دوقاز ازاح في الدور الاول الروسي ايفان غاخوف المصنف 468 عالميا بفوزه عليه 6-1 و6-4.

يذكر ان عزيز دوقاز كان قد ساهم مؤخرا في صعود المنتخب التونسي للتنس الى المجموعة الاولى العالمية في كاس ديفيس بعد الفوز على منتخب زيمبابوي 3-صفر ضمن مواجهة بلاي اوف المجموعة الثانية الاورو-إفريقية التي اقيمت بتونس.


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