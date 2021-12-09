بنزرت : تفكيك خليّة تكفيرية بأحواز منطقة سجنان والقاء القبض على 4 عناصر منها

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 17:16 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وات - تمكّنت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في ماطر بمعيّة إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني في العوينة من تفكيك خليّة تكفيرية تتركب من 5 أشخاص يقطنون في إحدى المناطق من أحواز معتمدية سجنان ، وفق ما افاد به مراسل (وات) مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته انه في إطار التوقّي من الظاهرة الإرهابية تولّت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في ماطر بمعيّة إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة ، عبر وسائلها الخاصة ، رصد 5 أشخاص يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع بؤر التوتر ، علاوة على السعي لاستقطاب الشباب وتحريضه على الجهاد والخروج عن الدولة المدنية ونعت من ينتسب اليها بالطواغيت ، فتمّ عقب استيفاء الإجراءات القانونية القاء القبض على 4 اشخاص منهم بينما تمّ إدراج الشخص الخامس بالتفتيش بعد أن تحصّن بالفرار ، وجاري العمل على القاء القبض عليه .
يشار إلى أن الأشخاص الخمسة مصنّفين لدى المصالح الأمنية بحسب تاكيد المصدر ذاته.

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