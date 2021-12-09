كأس العرب| منذر الكبير: جاهزون لمواجهة الغد ضد المنتخب العماني

وات - أكد منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم أن المنتخب التونسي جاهز لخوض مباراة الغد التي ستجمع بالمنتخب العماني في الدور ربع النهائي ضمن بطولة /كأس العرب فيفا- قطر 2021 / المقامة حاليا في قطرمشيرا الى ان "التركيز العالي والروح القتالية ستكون هي الفيصل في مباراة الغد".



وأوضح مدرب المنتخب التونسي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد بالمركز الاعلامي للبطولة ، أن المنتخب العماني الذي سنقابله غدا منتخب متطور قدم مستويات جيدة في البطولة وسنعمل للظهور أمامه بشكل جيد واللعب بقوة من أجل الفوز.



وشدد منذر الكبير ان المنتخب التونسي يأخذ البطولة خطوة بخطوة، وهو قادر على اللعب فيها في أي وضع مبينا ان منتخب نسور قرطاج نجح في تخطي الدور الأول من البطولة والتأهل الى الدور الثاني متصدرا لمجموعته بعد ان خرج من الدور السابق بالعديد من الدروس على جميع المستويات التي لابد ان يستفيد منها في الادوار المقبلة في البطولة حيث ان المنتخب مطالب بالظهور الجيد وتقديم افضل مستوى له في هذه المنافسة لتحقيق الهدف من المشاركة.



وقال ان البطولة ذات مستوى فني عالي ضمت العديد من المنتخبات القوية وشهدت مشاركة منتخبات جاهزة فنيا وبدنيا، كما أشاد بالتنظيم الجيد وهو ما يؤكد جاهزية قطر لاحتضان كأس العالم في أحسن صورة.



ومن ناحيته أكد نعيم السليتي لاعب المنتخب التونسي في المؤتمر الصحفي ان المباراة غدا غير سهلة امام منافس جيد ولكن المنتخب التونسي سيعمل على مواصلة تقديم المستوى الجيد الذي ظهر به في الدور الأول من البطولة.



وأضاف ان المنتخب التونسي رغم الضغط الذي سيلعب به مباراة الغد إلا أنه عندما يلعب تحت الضغط دائما ينجح في تقديم اداء جيد، مضيفا ان منتخب تونس نجح في الدور الاول في العودة للمنافسة بقوة بعد خسارته أمام سوريا .







