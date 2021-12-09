متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 10 ديسمبر

وات -





الكاف: رصد ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل 03 إصابات جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 26 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 07 ديسمبر



ويرتفع بذلك إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 19680 حالة تماثل منهم 19670 شخصا للشفاء فيما استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 03 مصابين كلهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثف



كما عرف عدد الحالات النشيطة المسجلة خلال ال10 ايام الاخيرة استقراراً نسبيا حيث يبلغ عددها اليوم 10 حالات مقابل09 حالات يوم امس



وتعمل الادارة الجهوية للصحة بالكاف على الترفيع في نسق التلقيح ضد الوباء وأنجاز الحملات التحسيسية الرامية إلى تشجيع المواطنين على القيام بالتلقيح أو إتمامه وذلك بهدف الحد من انتشار الوباء بالجهة وكسر حلقة العدوى



