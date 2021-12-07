أيام قرطاج المسرحية تكرم فرقة مدينة تونس للمسرح

اختارت هيئة أيام قرطاج المسرحية في هذه الدورة تكريم فرقة مدينة تونس للمسرح أعرق فرقة مسرحية في تونس وواحدة من أعرق فرق المسرح في الوطن العربي وتكريم الفرقة البلدية كما شاعت تسميتها هو في الحقيقة تكريم لأجيال من المسرح التونسي الذين مروا بها كتابا ومخرجين وتقنيين وممثلين فهي ذاكرة المسرح التونسي بامتياز.



وتأسست فرقة مدينة تونس للمسرح بصفة رسمية بمقتضى القرار البلدي المؤرخ في 25 جانفي 1955 وذلك تتويجا لعدّة اجتماعات عقدها عدد كبير من المثقفين والمسرحيين والناشطين في الجمعيات في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات.



أدار فرقة مدينة تونس للمسرح على مدى تاريخها عدد من أهم مبدعي المسرح ممن كانت لهم الريادة وطنيا وعربيا على غرار محمد عبد العزيز العقربي، علي بن عياد، محسن بن عبدالله، بشير الدريسي، عبد المجيد الأكحل، عبد العزيز المحرزي، محمد كوكة، وصولا إلى المبدعة منى نور الدين، وتعتبر فرقة مدينة تونس من الهياكل المسرحية ذات الاشعاع الوطني والعربي والعالمي ومن اهم الفرق التي ضمّت عددا مهما من الفنانين على اختلاف اختصاصهم الإبداعية من مؤلفين ومخرجين وممثلين راقصين وموسيقيين وتقنيين ولا يزال عطاء فرقة مدينة تونس متواصلا بفضل تاريخها العريق وبفضل فريقها الشاب الذي يحمل مشعل الخالدين ممن مرّوا على الفرقة.



