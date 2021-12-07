وزير النقل يوصي بالتسريع في ضبط الصيغة النهائية لبرنامج هيكلة الناقلة الوطنية

أوصى وزير النقل واللوجستيك، ربيع المجيدي، بضرورة التسريع في ضبط الصيغة النهائية لبرنامج الهيكلة للناقلة الوطنية "الخطوط الجويّة التونسيّة" لدخوله حيز التنفيذ خلال سنة 2022 بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة.وأكّد المجيدي، خلال جلسة عمل انعقدت، الثلاثاء، بحضور الرئيس المدير العام للخطوط التونسيّة وثلّة من إطارات الشركة، أهميّة الأخذ بعين الاعتبار المناخ التنافسي للنقل الجوي والتطوّرات الحاصلة في مجال الطيران، مبرزا "دور الاستشارة والاستئناس بالتجارب المتقدمة والناجحة في هذا الميدان ضمانا لفاعلية البرنامج الإصلاحي ونجاعته واستمراريته في تحقيق نتائجه المنتظرة"، وفق ما نشرته الوزارة.وتم خلال الجلسة عرض مشروع برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسيّة. وتضمن العرض المتعلق بالهيكلة مختلف الجوانب التنظيمية والتجارية وخارطة الطريق، التي من شأنها أن تنهض بوضعيّة الخطوط التونسيّة وتحسن من مردوديتها، انطلاقا من إرساء آليات الحوكمة الرشيدة وتحسين الخدمات المسداة من خلال تطوير الأسطول والسياسة التجارية والتحكم في الكلفة واعتماد الرقمنة، وفق ما أورده المصدر ذاته.