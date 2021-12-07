متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 7 ديسمبر

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المنستير: تراجع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس "كورونا" إلى 86 حالة



تراجع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة الصحية بالمنستير إلى 86 حالة نشطة بتاريخ 5 ديسمبر الجاري مقابل 92 حالة نشطة بتاريخ 2 ديسمبر، وفق ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الإدارة الجهوية للصحة



ولم تسجل الجهة بتاريخ 5 ديسمبر الجاري اية حالة وفاة أو إصابات جديدة بعدوى الفيروس حيث ظل منذ مارس 2020 وإلى غاية 5 ديسمبر الجاري مجموع الوفيات 1011 حالة وفاة، والإصابات 40 ألفا و154 إصابة، وارتفع في المقابل عدد الحالات المصابة المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 8 حالات بعد استقبال حالتين إضافيتين.



وتطورت حالات التعافي إلى 39 ألفا و57 حالة شفاء منها حالة تعافي جديدة مصرح بها بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، وحافظت الجهة الصحية بالمنستير على مستوي اختطار متوسط بعد أن شهدت خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 5 ديسمبر الجاري 10 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن.



وبلغت بتاريخ 6 ديسمبر الجاري النسبة الجهوية للذين استكملوا التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" 46 فاصل 67 في المائة بالنسبة إلى مجموع سكان ولاية المنستير، والذين تلقوا الجرعة الثانية 35 فاصل 38 في المائة، والجرعة الأولى 53 فاصل 66 في المائة.



وسجلت الجهة الصحية بالمنستير إلى غاية 6 ديسمبر الجاري نسبة تغطية بالجرعة الأولى من التلقيح للشريحة العمرية 15-39 سنة 51 فاصل صفر 1 في المائة، و76 فاصل 31 في المائة للذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 سنة، و89 فاصل 42 في المائة للذين أعمارهم 60 سنة فما فوق.



