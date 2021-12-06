الحمامات تحتضن من 11 الى 18 ديسمبر الجاري بطولة العالم للماستر للصيد البحري بالصنارة

تحتضن مدينة الحمامات من 11 الى 18 ديسمبر الجاري بطولة العالم للماستر للصيد البحري بالصنارة بتنظيم من الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي وتحت اشراف الكونفدرالية العالمية للصيد البحري الرياضي.



وقد تاكدت الى حد الان مشاركة 6 دول في النسخة الرابعة لهذه البطولة العالمية وهي المانيا وكرواتيا وهولندا واسبانيا والبرتغال الى جانب تونس البلد المستضيف.



كما بلغ عدد الرياضيين المشاركين إلى حد الآن 85 رياضيا في حين سيتولى ادارة المنافسات 30 حكما.



وسيقام حفل افتتاح البطولة بمدينة الحمامات يوم الأحد 12 ديسمبر الجاري على ان تجرى المسابقات على إمتداد شواطىء الحمامات إلى غاية شواطىء بوفيشة بمشاركة فريقين اثنين من المنتخب التونسي للصيد بالصنارة تحت اشراف المدرب الوطني محمد الدالي. ويضم الفريق الاول راشد الصباغ ومراد ماضي والاسعد المستيري وهشام بوزويتة وعماد بوذراع وباسم المزليني بينما يتالف الفريق الثاني من كمال بهلول وخديجة نور الدين وبشير بن عون ومالك جعيم وباسم الفقيه.



يذكر أن تونس ستحضن أيضا الدورة الترشيحية لبطولة العالم للصيد بالغطس الخاصة بالمنطقتين الاوروبية والافريقية خلال شهر ماي القادم وبطولة العالم للأكابر للصيد البحري في شهر نوفمبر المقبل اضافة الى بطولة العالم لرمي المثقال البحري عام 2023.



