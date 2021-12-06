تونس تنظم الايام الرقمية من 7 الى 9 ديسمبر 2021 على مستوى جناحها ضمن تظاهرة اكسبو دبي 2020

تقيم تونس من 7 الى 9 ديسمبر 2021، على مستوى جناحها في "إكسبو دبي 2020"، تظاهرة الأيام الرقمية في محاولة للتعريف بالكفاءات العاملة في مجال التجديد الرقمي عبر عرض قصص النجاح وتنظيم تحدي رقمي.



ويضم الوفد التونسي المشارك، تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال، منظمة تظاهرة "أيام تونس الرقمية" ، ممثلين عن 11 مؤسسة ناشئة و5 طلبة و5 باحثين و5 محاضن مؤسسات وممثلين عن شركتين من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.



ويتضمن البرنامج تنظيم تحدي بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والطلبة ومحاضن المؤسسات والمؤسسات الناشئة ، من خلال استعراض مشاريعهم المجددة الى جانب عرض قصص نجاح للباحثين القائمة على دراسات بحثية مجددة في مجال الميكرو بيولوجيا والصناعات الفضائية والخدمات الصحية الرقمية.



ويمتد الجناح التونسي، على 436 مترا مربعا على شكل طابق أرضي الى جانب 381 مترا مربعا على مستوى الطابق العلوي ويوجد جناح تونس ضمن فضاء " الفرص"، الذي يحتفى بقدرات الافراد والمجتمعات بما يتيح بناء مستقبل أفضل.



وينتهي التحدي الرقمي، وفق وزارة تكنولوجيان الاتصال، بمنح جوائز لكل صنف بعد عملية تصويت الكتروني يجريها زوار جناح تونس ب"اكسبو دبي 2020".



وينتمي الطلبة المشاركون الى كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمدرسة العليا للاتصالات بتونس والمدرسة الوطنية للعلوم والاعلامية.



وتضم قائمة الشركات الناشئة مختصين في مجال الألعاب وخدمات الصحة الرقمية والطاقة والسفر والتكنولوجيات الفلاحية واللوجستيك والتعليم عن بعد والتسويق الرقمي في حين تمثل هياكل الدعم القطاعين العام والخاص.



وتشكل "ايام تونس الرقمية" فرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم امام المستثمرين وعقد شراكات الى جانب حضور لقاءات مباشرة وتنظيم زيارات الى اجنحة استراتيجية لاستكشاف الاسواق والتعريف بتونس كوجهة مميزة للمستثمرين في المجال الرقمي.

وتتميز التظاهرة بحضور مستثمرين من مختلف الدول وستمكن التظاهرة من عرض مناخ الاعمال الموضوع على ذمة المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال.

وتحتضن الامارات منذ يوم 1 اكتوبر 2021، والى حدود يوم 31 مارس 2022، ولاول مرة على المستوى العربي، اهم تظاهرة دولية وهي معرض "اكسبو دبي 2020" والذي يقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ويشارك في تظاهرة "اكسبو دبي" ، 192 بلدا في محاولة للحصول على فرصة للتعريف بخصوصياتها في مجالات تقنية وثقافية وهندسية وسياحية.



