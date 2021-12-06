متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 6 ديسمبر

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مدنين: يوم دون إصابات بفيروس "كورونا" بعد تسجيل 60 اصابة محلية يوم السبت المنقضي



لم تسجل ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، اية حالة وفاة او اصابة بفيروس "كورونا" من جملة نتائج تحليل 633 عينة، وذلك بعد تسجيلها، يوم السبت الفارط ل60 اصابة محلية من جملة 1017 عينة تحليل، اي بنسبة حدوث بلغت 6 فاصل 1 بالمائة.

وقد ارتفع على إجمالي الإصابات إثر تلك الحالات الإضافية الى 33436 اصابة، وفق ما ذكره ل"وات"، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وجاءت اغلب اصابات اول امس، بجزيرة جربة وخاصة بحومة السوق بعدد 35 اصابة وميدون 20 اصابة في حين توزعت البقية بين مدنين الشمالية 4 ومدنين الجنوبية اصابتين اثنين وجرجيس اصابة واحدة في حين وردت من بين هذه الاصابات 23 اصابة لدى التلاميذ منهم 9 بميدون و8 بحومة السوق، و3 بمدنين الشمالية، واصابتين بمدنين الجنوبية، واصابة واحدة بجرجيس.

وتواصل اليوم الادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين، التنسيق مع مندوبية التربية بمدنين لغلق المدرسة الابتدائية اولاد عمر بمعتمدية جربة ميدون بعد غلق قسم ثالث بها بسبب تسجيل اصابات في صفوف التلاميذ بفيروس "كورونا"، وفق الدكتور زيد.

وجدد ذات المصدر، الدعوة الى احترام شروط التوقي من فيروس "كورونا" وملازمة الحذر والانتباه وعدم التراخي، مشددا على المسؤولية المشتركة من اسرة وادارة لحماية التلاميذ من الفيروس وبذل جهود اكبر في التلقيح.

يذكر ان عدد الجرعات المقدمة بمختلف مراكز التلقيح ضد فيروس "كورونا" بلغ 387901 جرعة، بتقديم 1553 جرعة يومي السبت والاحد.







