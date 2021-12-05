بطولة افريقيا للكاراتي بالقاهرة - محمد عزيز الرفيقي ( 60 كلغ) بطل إفريقيا

توج لاعب الكاراتي محمد عزيز الرفيقي ( 60 كلغ)اليوم بلقب بطل إفريقيا "أكابر" في بطولة افريقيا للكاراتي المقامة في القاهرة.



وفي منافسات اختصاص (كاتا ) تحصل بلال السليمي على المرتبة الثانية ( الميدالية الفضية ) فيما تحصلت نور التليلي على المرتبة الثالثة ( الميدالية البرنزية )



وكان لاعب الكاراتي محمد العياط ( كوميتي فردي أواسط -55 كغ ) توج امس بلقب بطل افريقيا ( الميدالية الذهبية ) في اليوم الثاني من البطولة الافريقية للكراتي بالقاهرة (مصر). وتحصل المنتخب التونسي امس في اليوم الثاني على ذهبية واربع فضيات وخمس برنزيات.









