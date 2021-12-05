بطولة افريقيا للكاراتي بالقاهرة - محمد عزيز الرفيقي ( 60 كلغ) بطل إفريقيا

Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 12:41 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توج لاعب الكاراتي محمد عزيز الرفيقي ( 60 كلغ)اليوم بلقب بطل إفريقيا "أكابر" في بطولة افريقيا للكاراتي المقامة في القاهرة.

وفي منافسات اختصاص (كاتا ) تحصل بلال السليمي على المرتبة الثانية ( الميدالية الفضية ) فيما تحصلت نور التليلي على المرتبة الثالثة ( الميدالية البرنزية )

وكان لاعب الكاراتي محمد العياط ( كوميتي فردي أواسط -55 كغ ) توج امس بلقب بطل افريقيا ( الميدالية الذهبية ) في اليوم الثاني من البطولة الافريقية للكراتي بالقاهرة (مصر). وتحصل المنتخب التونسي امس في اليوم الثاني على ذهبية واربع فضيات وخمس برنزيات.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237380



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
Babnet
17°
 Babnet17° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1012°-1017°-1219°-1215°-11
  • Avoirs en devises
    20294,7

  • (3 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,25881 DT        1$ =2,91559 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 dec)   996,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   