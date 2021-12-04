بطولة النخبة لكرة اليد - نتائج الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد:

المجموعة الاولى

نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 23-21

هلال مساكن - بعث بني خيار 23-22

مكارم المهدية - الترجي الرياضي (تاجلت)



ترتيب المجموعة الاولى

الفريق ن ل

نادي ساقية الزيت 8 4

الترجي الرياضي 4 2

مكارم المهدية 4 3

بعث بني خيار 2 4

هلال مساكن 2 3

نسر طبلبة 0 4



- المجموعة الثانية

الاحد 5 ديسمبر

نادي كرة اليد بجمال - نادي قصور الساف

جمعية الحمامات - اولمبيك سليمان (تاجلت)

النجم الساحلي - النادي الافريقي (تاجلت)



ترتيب المجموعة الثانية

ن ل

النادي الافريقي 4 2

النجم الساحلي 4 2

جمعية الحمامات 2 2

اولمبيك سليمان 2 3

نادي كرة اليد بجمال 1 2

نادي قصور الساف 1 3



