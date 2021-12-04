بطولة النخبة لكرة اليد - نتائج الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد:
المجموعة الاولى
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 23-21
هلال مساكن - بعث بني خيار 23-22
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (تاجلت)
ترتيب المجموعة الاولى
الفريق ن ل
نادي ساقية الزيت 8 4
الترجي الرياضي 4 2
مكارم المهدية 4 3
بعث بني خيار 2 4
هلال مساكن 2 3
نسر طبلبة 0 4
- المجموعة الثانية
الاحد 5 ديسمبر
نادي كرة اليد بجمال - نادي قصور الساف
جمعية الحمامات - اولمبيك سليمان (تاجلت)
النجم الساحلي - النادي الافريقي (تاجلت)
ترتيب المجموعة الثانية
ن ل
النادي الافريقي 4 2
النجم الساحلي 4 2
جمعية الحمامات 2 2
اولمبيك سليمان 2 3
نادي كرة اليد بجمال 1 2
نادي قصور الساف 1 3
المجموعة الاولى
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 23-21
هلال مساكن - بعث بني خيار 23-22
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (تاجلت)
ترتيب المجموعة الاولى
الفريق ن ل
نادي ساقية الزيت 8 4
الترجي الرياضي 4 2
مكارم المهدية 4 3
بعث بني خيار 2 4
هلال مساكن 2 3
نسر طبلبة 0 4
- المجموعة الثانية
الاحد 5 ديسمبر
نادي كرة اليد بجمال - نادي قصور الساف
جمعية الحمامات - اولمبيك سليمان (تاجلت)
النجم الساحلي - النادي الافريقي (تاجلت)
ترتيب المجموعة الثانية
ن ل
النادي الافريقي 4 2
النجم الساحلي 4 2
جمعية الحمامات 2 2
اولمبيك سليمان 2 3
نادي كرة اليد بجمال 1 2
نادي قصور الساف 1 3
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