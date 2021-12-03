بعد مساعي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رفع النفايات الملقاة بمنطقة الرويسات بالقيروان

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 21:20 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تمّ رفع النفايات الملقاة في منطقة الرويسات، منذ آواخر شهر ديسمبر 2020، من قبل بلدية الشبيكة بالتنسيق بين ولاية القيروان وبلدية الوسلاتية وبلدية عين جلولة وبدعم لوجستي من قبل مصنع الاسمنت "سوتاسيب"، وفق ما أكده فرع القيروان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة.

وذكر المنتدى بالوقفات الاحتجاجية، التّي نفذها الأهالي بسبب تلك النفايات، وبإثارة المسألة في وسائل الإعلام وميدانيا بالتنسيق مع الجمعيات الجهوية الناشطة في المجال البيئي.

وكان المنتدى قد رفع قضية استعجالية بتاريخ 2 أفريل 2021 ضد بلدية الشبيكة في شخص ممثلها القانوني تم على إثرها صدور حكم قضائي عاجل وأمر برفع وإزالة النفايات الملقاة بالمنطقة بتاريخ 15 أفريل 2021.

وواصل المنتدى الضغط، نظرا لعدم امتثال البلدية المعنية بتنفيذ الحكم الإداري، من خلال توجيه مراسلات الى ولاية القيروان ووزارة البيئة آخرها بتاريخ 16 و18 نوفمبر 2021.

واعتبر المنتدى رفع تلك النفايات خطوة إيجابية نحو تكريس الحقوق واحترام علوية القانون والتعامل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني كما دعا إلى مواصلة الأبحاث للكشف على الجناة وردع المخالفين واعتماد مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذا الملف.

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