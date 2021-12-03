وزارة التعليم العالي: الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد 19 اجباري بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري للدخول إلى كافة الفضاءات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، ان الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد 19 اجباري بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري للدخول إلى كافة الفضاءات الجامعية.



وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أنه يتعين على كافة الطلبة إتمام التلاقيح اللازمة ضد كوفيد 19 والحصول على جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا في الآجال المحددة.



وذكر البلاغ بأن المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر الفارط والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف 2" يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ 22 ديسمبر 2021.



ويحدد الفصل الثاني من هذا المرسوم الفضاءات التي يجب الاستظهار بالجواز الصحي لدخولها، ومن بينها المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني.



