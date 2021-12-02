كرة السلة - امين رزيق مدربا جديدا للزهراء الرياضية

اعلنت الزهراء الرياضية يوم الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيين اللاعب الدولي السابق امين رزيق في خطة مدرب جديد لفريق اكابر كرة السلة عوضا عن الامريكي بول كاوتر.



وتولى امين رزيق (41 عاما) سابقا تدريب النجم الرادسي والنجم الساحلي الى جانب منتخب اقل من 23 عاما.



وكلاعب، تقمص امين رزيق الوان اندية الملعب النابلي والنجم الساحلي والنجم الرادسي الى جانب خوضه تجارب احترافية في مصر ضمن فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري.



كما كان امين رزيق احد الركائز الاساسية في المنتخب التونسي الذي توج معه بالخصوص بلقب بطولة افريقيا للامم 2011 وكاس العرب 2008 و2009 الى جانب المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية 2012 بلندن.



يذكر ان الزهراء الرياضية تتصدر البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الاولى رفقة شبيبة القيروان برصيد 23 نقطة لكل منهما.



وكان فريق الضاحية الجنوبية تحصل تحت اشراف المدرب الامريكي بول كاوتر على المركز الثالث في البطولة العربية للاندية التي اقيمت بمصر من 29 سبتمبر الى 9 اكتوبر الماضيين.



